Bursaspor, kuvvet çalışması gerçekleştirdi

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda sahasında karşılaşacağı Fraport-TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Yeşil beyazlılar, kondisyon salonunda başladığı idmanı sahada tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Kondisyon salonunda ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet çalışmaları ile tamamlandı. Daha sonra antrenman sahasına geçen yeşil beyazlılar, yaptığı dar alanda pas pres çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.