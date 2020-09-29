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Bursaspor kuvvet çalışması yaptı

Bursaspor’da bir günlük aranın ardından Tuzlaspor maçı hazırlıklarına devam edildi.

Bursaspor'da bir günlük aranın ardından Tuzlaspor maçı hazırlıklarına devam edildi.


TFF 1.Lig'in 4. haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman sürdürdü.


Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat sürdü. Sahada ısınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon salonunda yapılan kuvvet çalışmalarıyla tamamladı. Yeşil beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek.

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