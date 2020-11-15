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Bursaspor kuvvet çalışması yaptı

Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlı takım kuvvet çalışması yaptı.


TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adanaspor'la karşılaşacak olan Bursaspor, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın pazar mesaisi 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Mustafa Er'in sık sık futbolcularını uyardığı antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil beyazlı takım, antrenmanın çoğunluğunda çabukluk ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Futbolcuların gayreti teknik heyeti memnun etti.

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