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Bursaspor kuvvet çalışması yaptı

Hazırlıklarına Kocaeli’de yaptığı kampla devam eden Bursaspor, sabah çalışmasını salonda gerçekleştirdi.

Hazırlıklarına Kocaeli'de yaptığı kampla devam eden Bursaspor, sabah çalışmasını salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı futbolcular kuvvet çalışması yaptı.


Hazırlıklıklarını Kocaeli'de sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati nezaretindeki idman bir saat sürdü. Yeşil-beyazlılar salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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