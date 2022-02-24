Bursaspor kuvvet çalıştı

Yeşil-beyazlı takım kuvvet çalışması yaptı.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde salonda yaptığı ilk antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlılar, salonda kuvvet çalışmaları yaptı.

Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.