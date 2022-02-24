İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursaspor kuvvet çalıştı

Bursaspor günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlı takım kuvvet çalışması yaptı.


Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde salonda yaptığı ilk antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlılar, salonda kuvvet çalışmaları yaptı.


Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.