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Bursaspor kuvvet çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde devam eden Bursaspor, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam eden Bursaspor, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar çabukluk ve kuvvet çalışması yaptı.


Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk ve kuvvet çalışmaları ile tamamlandı. Yeşil-beyazlı takım bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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