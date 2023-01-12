Bursaspor ligin ikinci yarısına yüksek tempoda hazırlanıyor

Lig'de ikinci yarıya yüksek tempoda hazırlanan Bursaspor, bugünkü çalışmasını da tamamladı. Yeşil-beyazlı takımda oyuncuların hırslı görüntüsü dikkat çekti.

Devre arası çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, öğle saatlerinde günün antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleri, pas ve şut istasyonlarıyla başladı. Ardından topa sahip olma oyunları oynayan yeşil-beyazlı takım, son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.