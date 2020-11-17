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Bursaspor, maçların ilk dakikalarını seviyor

TFF 1.

Lig'in geride kalan 9 haftasında 17 gol atan Bursaspor, bunların 7'sini ilk 15 dakikada kaydetti.


Lig'de en çok rakip fileleri sarsan takım olma özelliği taşıyan Bursaspor, ilk 15 dakikada işi bitiriyor. 9 haftada 17 gol atan yeşil beyazlı takım, bu gollerin 7'sini ilk 15 dakikada attı. Maç başlar başlamaz gol yollarında etkili olmaya çalışan ve bunu başaran Bursaspor, ilk 45 dakikada 11, ikinci devrede ise 6 gol kaydetti. Ali Akman ise attığı 7 golle Bursaspor'un en golcü ismi unvanına sahip. Bursaspor, Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak olan Adanaspor karşılaşmasında da ilk dakikalarda golü bulmanın planlarını yapıyor.


BURSASPOR GOLLERİNİN ZAMAN ARALIKLARI


1-15 dakikaları arası: 7 gol (%41)


16-30 dakikaları arası: 3 gol (%18)


31-45 dakikaları arası: 1 gol (%6)


46-60 dakikaları arası: 2 gol (%12)


61-75 dakikaları arası: 1 gol (%6)


76-90 dakikaları arası: 3 gol (%18)

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