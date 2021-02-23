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Bursaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor, TFF 1.

Lig'in 23. haftasında perşembe günü saat 19.00'da karşı karşıya geleceği Menemenspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


TFF 1. Lig'in 23. haftasında Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 30 dakika sürdü. Koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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