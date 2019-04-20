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Bursaspor Mesut Bakkal ile ilk puanını aldı

Bursaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile çıktığı ikinci maçında ilk puanını aldı.


Ligde kötü günler geçiren yeşil-beyazlılar, zorlu Kasımpaşa maçından sahadan 1 puanla ayrıldı. Rakibine karşı daha üstün oynamasına rağmen ve pek çok pozisyonu harcayan timsah, 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Teknik Direktör Mesut Bakkal ise yeşil-beyazlı takımla çıktığı ikinci maçında ilk puanını aldı.



5 maçtır galibiyete hasret


Öte yandan ligin ikinci yarısında kötü bir performans gösteren Bursaspor, 5 maçtır galip gelemiyor. En son ligin 24. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden timsah, daha sonra aldığı sonuçlarla taraftarını üzdü. Bursaspor, sırasıyla Ankaragücü maçından sahadan bir puanla ayrılırken, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor müsabakalarından sahadan yenilgiyle ayrıldı. Timsah, son olarak dün Kasımpaşa ile İstanbul deplasmanında berabere kaldı.

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