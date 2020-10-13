Bursaspor mola verdi

Balıkesirspor maçı hazırlıklarına yoğun tempoda devam eden Bursaspor’da bugün izin günü.
Balıkesirspor maçı hazırlıklarına yoğun tempoda devam eden Bursaspor'da bugün izin günü. Yeşil beyazlılar çalışmalarına yarın devam edecek.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, günü izinli geçirecek. Bolu'da 5 günlük kampın ardından Bursa'da Bandırmaspor'la hazırlık maçı yapan ve karşılaşmayı 1-0 kazanan yeşil beyazlılar, Balıkesirspor maçı hazırlıklarına ara vermemişti. Teknik Direktör Mustafa Er, bugün takıma izin verdi ve çalışmaların yarın devam edeceğini iletti. Bursaspor-Balıkesirspor maçı, Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak.