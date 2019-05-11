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Bursaspor nefes aldı

Bursaspor, Antalyaspor’u deplasmanda tek golle geçerek ligde kalmak adına önemli bir galibiyete imza attı.

Bursaspor, Antalyaspor'u deplasmanda tek golle geçerek ligde kalmak adına önemli bir galibiyete imza attı.


Bursaspor, dün deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Ligde küme düşme potasında yer alan ve bundan sonraki her maçı hayati önem taşıyan yeşil-beyazlılar, bunların birini galibiyetle tamamladı. Bu sonucun ardından Bursa temsilcisi, BB Erzurumspor ve Göztepe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Ardından Timsah, 33. haftada Göztepe ile kümede kalma maçına çıkacak.



7 maç aradan sonra galibiyet


Bursaspor, öte yandan ligin ikinci yarısına çok kötü başlamış ve son 17 maçta sadece 1 galibiyet alıp, 8 beraberlik elde ederek yalnızca 11 puan toplayabilmişti. Ligde en son Sivasspor'u mağlup eden Timsah, Antalyaspor karşısında galip gelerek 7 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Böylelikle yeşil-beyazlılar, Süper Lig'in ikinci yarısındaki ikinci galibiyetine ulaşmış oldu.



Bakkal ile ilk galibiyet


Samet Aybaba'nın yerine teknik patronluğa getirilen Mesut Bakkal, Bursaspor'un başında ilk 3 puanıyla tanıştı. Takımla birlikte Antalyaspor müsabakası öncesinde 4 maça çıkan deneyimli teknik adam, Trabzonspor ve BB Erzurumspor'a mağlup olurken, Kasımpaşa ve Akhisar Belediyespor ile de berabere kaldı. Bakkal idaresindeki Bursaspor, ilk 3 puanını Antalya deplasmanında elde etti.

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