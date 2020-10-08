Bursaspor nefes almadan çalışıyor

4 haftada sadece 4 puan toplayabilen Bursaspor'da kamp çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil-beyazlılar günü çift idmanla tamamlıyor.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Bolu'da kamp yaparak geçiren Bursaspor, çalışmalarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er, gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman topa kapma oyunu ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalıştı. Sakatlığı devam eden Özer Hurmacı'nın ise tedavisine devam edildi.