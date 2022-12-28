Bursaspor, Özer Hurmacı transferini resmen açıkladı

Bursaspor Kulübü, 36 yaşındaki Özer Hurmacı'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor, Özer Hurmacı'yı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz, 2019-2020 ve 2020-2021 yılları arasında formamızı giyen profesyonel futbolcu Özer Hurmacı ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun lisansa onay vermesi durumunda Özer Hurmacı ligin ikinci yarısında yeniden formamızı giyecektir.”