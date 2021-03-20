Bursaspor, Özer Hurmacı'dan bir türlü faydalanamıyor

Bursaspor'un en tecrübeli ismi olan Özer Hurmacı, bu sezon yeşil-beyazlı formayı adeta unuttu. Ligde toplam bin 416 dakika kaçıran ve 90 dakika sahada kaldığı sadece bir maç olan 35 yaşındaki futbolcu, yarın oynanacak olan Adanaspor maçında da forma giyemeyecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un en tecrübeli ismi olan Özer Hurmacı, bu sezon takımına beklenen katkıyı sağlayamadı. Yeşil-beyazlı formayı terlettiği 924 dakikada 2 gol atıp, 3 asist yapan 35 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süreden daha çok tribünde veya yedek kulübesinde oturdu.

Sezonun ilk maçında Adana Demirspor'a karşı oynanan maçta 90 dakika oynayan Özer Hurmacı, sonrasında çıktığı hiçbir maçı sahada tamamlayamadı. Sakatlıklar ve form düşüklüğü sebebiyle 2020-2021 sezonunda tam bin 416 dakika kaçıran tecrübeli futbolcu, yarın oynanacak olan Adanaspor maçında da elinden geçirdiği operasyon sebebiyle forma giyemeyecek. Özer Hurmacı ayrıca kısa süre sahada kalsa da gördüğü 5 sarı, 1 de kırmızı kartla takımın en agresif isimleri arasında yerini aldı.