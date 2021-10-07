Bursaspor, pas ve sürat çalışması yaptı

Yeşil-beyazlı takım son antrenmanında pas ve sürat çalışması gerçekleştirdi.

Hazırlıklıklarını Kocaeli'de sürdüren TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, akşamsaatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas ve sürat oyunları iledevam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor yarın sabah saatlerindeyapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.