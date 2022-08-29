Bursaspor rezerv takım kurdu

Bursaspor Kulübü, Süper Amatör Lig'de Nilüfer 1987 Futbol Kulübü'nü bünyesine kattı. Kulübün ismini Bursa 1963 Spor Kulübü veya 1963 Bursaspor Kulübü olarak değiştirmeyi planlayan yeşil-beyazlı kulüpte amaç, transfer yasağının getirdi olumsuzlukları bir nebze olsun törpülemek.

Bursaspor'un Altyapı ve Futbol Okulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yolgeçen, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Rezerv takım konusunda önemli görüşmeler yaptıklarını ve nihayete erdirdiklerini söyleyen Yolgeçen, “3 aydır bu süreç sürüyordu. Başta başkanım Ömer Furkan Banaz olmak üzere bu düşüncelerimizi tamamladık. Süper Amatör Lig'de mücadele eden Nilüfer 1987 Futbol Kulübü'nü bünyemize kattık. Bu takımımızın Bursaspor'a kazandırılmasının sebebi tamamen altyapı patentli futbolcularımızın bu ligde değerlendirilmesi. Aynı zamanda kulübümüz bünyesine katmak istediğimiz futbolcu kardeşlerimizi de tahta sıkıntımızdan dolayı bir geçiş sürecinde kalmaları” dedi.

Antrenmanlarını Merinos ve Vakıfköy'de yapacak takımın adını değiştireceklerini ifade eden Yolgeçen, “Biz Bursa 1963 Spor Kulübü'nü veya 1963 Bursaspor Kulübü'nü kullanmak istiyoruz. Ama artık bu işler kulüplerin sistemi Gençlik ve Spor Kulübü'ne alındı. İsimler orada belli olacak. Yönetim kurulu tarafından böyle bir karar aldık. Süper Amatör Küme'de en büyük yaş ortamımız 20-21 yaşında olacak. Merinos ve Vakıfköy'de idmanlar yapılacak” şeklinde konuştu.