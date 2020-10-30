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Bursaspor sahasında Boluspor'u konuk ediyor

TFF 1.

Lig'in 8'inci haftasında Bursaspor, yarın evinde Boluspor'la karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.


Lig'in 8'inci haftasında yarın Bursaspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takım içinde büyük önem taşıyan mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılığını Hasan Hüseyin Tetik ve Ali Tuna yapacak. Üst üste iki deplasman maçından da puan çıkartamayan Bursaspor, bu maçı mutlaka kazanıp taraftarını bir nebze olsun sevindirmek isterken, Boluspor ise ligin henüz galibiyet alamayan iki takımından bir tanesi konumunda. Ev sahibi ekipte ameliyat olan Vefa Temel ve Ramazan Keskin'in dışında kadro dışı bırakılan Serdar Özkan ile Sedat Dursun da forma giyemeyecek.

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