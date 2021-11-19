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Bursaspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek

Bursaspor, Spor Toto 1.

Lig'in 13. haftasında yarın akşam İstanbulspor'u konuk edecek. Timsah Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.


Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Bursaspor, İstanbulspor'u ağırlayacak. Timsah Park'ta yarın akşam oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Gökmen Baltacı yapacak. Dördüncü hakem ise Feridun Daldaş olacak.


Seri galibiyetler sonrası Kocaelispor'a mağlup olan Bursaspor'da kart cezalısı Tim Matavz ve Nicolas Zalazar forma giyemeyecek. İstanbulspor ise Gençlerbirliği ve Menemenspor karşısında aldığı galibiyet serisini zorlu Bursa deplasmanında da sürdürmek istiyor.

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