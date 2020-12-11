Bursaspor sahasında Yılport Samsunspor'u konuk ediyor

Lig'in 14. haftasında yarın Yılport Samsunspor'u evinde ağırlıyor. Bursaspor Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelenin başlama saati 19.00.

TFF 1. Lig'in 14'üncü haftasında Bursaspor, yarın akşam sahasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Bu önemli mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılığını Erdinç Sezertam ve Utku Tunavelioğlu yapacak. 6 sene sonra ilk kez birbirlerine rakip olan Bursaspor ile Samsunspor, bu maça kazanmak için çıkacak. Ev sahibi Bursaspor, son hafta deplasmanda Bandırmaspor'u mağlup ederken, konuk Samsunspor ise evinde oynadığı maçta Menemenspor'la 1-1 berabere kaldı. Kritik karşılaşma öncesi Yeşil beyazlı takımın 17, kırmızı beyazlıların ise 21 puanı bulunuyor.