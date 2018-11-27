İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor sahaya yerli futbolcularla çıkıyor

Bursaspor, Akhisar Belediyespor maçında sahaya 7 yerli futbolcu ile çıktı.

Yeşil-beyazlılar, sezon başından bu yana oynadığı maçlarda ise sahaya en fazla 5 yabancı futbolcuyla çıktı.


Bursaspor Teknik Direktör Samet Aybaba, yerli futbolculara güveniyor. Akhisar Belediyespor ile oynanan lig maçında 7 yerli futbolcuyla sahaya çıkan Bursaspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetine de ulaştı. Zorlu müsabakaya ilk 11'de başlayan 7 yerliden 3 tanesinin alt yapıdan olması ise takdir topladı. Ayrıca yine altyapıdan 5 futbolcu da yedek kulübesinde otururken, son dakikalarda oyuna giren Ramazan Keskin de bir gol attı.



En fazla 5 yabancıyla sahaya çıktı


Öte yandan yeşil-beyazlılar, sezon başından bu yana en fazla 5 yabancı futbolcuyla sahaya çıktı. Timsah sırasıyla Fenerbahçe'ye karşı 4, Kayserispor ve Konyaspor'a 3, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Sivasspor ve Ankaragücü'ne 5, Galatasaray'a 3, Alanyaspor ve Trabzonspor'a 4, Kasımpaşa'ya 5 ve Akhisarspor'a karşı da 4 yabancı futbolcuyla sahaya çıkmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.