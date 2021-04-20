Bursaspor, Samsunspor maçı sonrası mola verdi

Lig'in 31. haftasında Yılport Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er, futbolculara izin verdi. Yeşil-beyazlı takım İstanbulspor maçı hazırlıklarına yarın başlayacak.

Lig'in 31. haftasında Yılport Samsunspor'a 4-1 yenilen Bursaspor'da futbolculara izin verildi. Teknik Direktör Mustafa Er'in talimatı üzerine yeşil-beyazlı oyuncular bugünü izinli olarak geçirecek. Ligin 32. haftasında 25 Nisan Pazar günü saat 19.00'da İstanbulspor'la karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.