İhlas Haber Ajansı

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Bursaspor seri galibiyetlerin peşinde

TFF 2.

Lig'in 26. haftasında oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam eden Bursaspor, Amed Sportif'e karşı alınan galibiyeti taçlandırmak istiyor. Yeşil-beyazlı takım, son 5 maçta 10 puan topladı.


Öğlen saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde geçiş oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.


Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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