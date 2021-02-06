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Bursaspor seriyi 5'e çıkartmak istiyor

TFF 1.

Lig'in 20'nci haftasında Pazartesi akşamı deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak olan Bursaspor, dış sahada oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik aldı. Yeşil beyazlılar bu seriyi Giresun'da da sürdürmek istiyor.


Lig'in 20'nci haftası dikkat çeken bir maça sahne olacak. Ligin zirvesindeki Giresunspor sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Son 4 deplasman maçında mağlubiyet yüzü görmeyen yeşil beyazlı takım, Giresun'da da bu seriyi sürdürmek istiyor. En son yenilgisini 28 Kasım 2020'de 3-1'lik skorla Altay deplasmanında alan Bursaspor, sonrasında Bandırmaspor'u 2-1 mağlup edip, İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı. Bursa temsilcisi ardından da sezonun ilk yarısını Keçiörengücü'nü yenerek tamamladı. Bursaspor, sezonun ikinci devresini ise deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla devirerek açtı


Giresunspor-Bursaspor maçı, Pazartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak.

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