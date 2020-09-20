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Bursaspor sezonun ilk iznini yapıyor

Sezona sadece tek hazırlık maçı yaparak başlayan ve ilk hafta Adana Demirspor’a mağlup olunca da izinlerin iptal olduğu Bursaspor’da futbolcular ilk iznine bugün çıktı.

Sezona sadece tek hazırlık maçı yaparak başlayan ve ilk hafta Adana Demirspor'a mağlup olunca da izinlerin iptal olduğu Bursaspor'da futbolcular ilk iznine bugün çıktı.


TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, sezonun ikinci maçında Altınordu'yu dünkü maçta 2-0 mağlup etti. Bu galibiyet sonrası Teknik Direktörü Mustafa Er takıma izin verdi. Sezona sadece tek hazırlık maçı yaparak başlayan ve bunun sıkıntısını fazlasıyla çeken Bursaspor, izinleri de iptal etmişti. Adana Demirspor'a 3-1 mağlup olduktan sonra da çalışmalarına ara vermeden devam eden yeşil-beyazlılar, dünkü galibiyetle birlikte izni de kaptı. Bursaspor, uzun bir aradan sonra günü antrenmansız tamamlayacak ve Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla başlayacak.

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