Bursaspor, Somaspor maçının taktik provasını yaptı

Taktik çalışan yeşil-beyazlılar günü 1 saat 20 dakika yaptığı antrenmanla tamamladı.

TFF 2. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Somaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı.

Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.