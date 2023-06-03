Bursaspor son 3 sezon averajını düzeltemedi

Yeşil-beyazlılar, bu sezonu eksi 6 golle tamamladı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor, gol talihsizliğini bu sezon da yıkamadı. Geride kalan sezonda 51 gol atan yeşil-beyazlı takım kalesinde 57 gol gördü. Eksi 6 averajla sezonu tamamlayan Timsah, bu talihsizliğini son üç sezonda olduğu gibi yıkamadı. TFF 1. Lig'de mücadele ettiği geçen sezonu da eksi 10 averajla tamamlayan yeşil-beyazlılar, 2020-2021 sezonunu da eksi 1 averajla bitirmişti.