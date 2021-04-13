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Bursaspor son 5 deplasman maçının 4'ünü kaybetti

Bursaspor, oynadığı son 5 deplasman maçının 4’ünü kaybetti.

Bursaspor, oynadığı son 5 deplasman maçının 4'ünü kaybetti. Bu süreçte 12 puandan olan yeşil-beyazlı takım lige adeta havlu attı.


TFF 1. Lig'in önemli takımları arasında yer alan Bursaspor, bitime 5 hafta kala play-off şansını oldukça zora soktu. Ligin 6. sırasındaki İstanbulspor'la arasındaki puan farkı 11'e çıkan yeşil-beyazlılar, bu sezondan umudunu iyice kesti. 29. hafta maçında Ümraniyespor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Bursaspor, oynadığı son 5 dış saha müsabakasında 4. yenilgisini aldı. Bu süreçte deplasmanda 12 puan kaybeden Bursa ekibi, ligin ikinci yarısında çıktığı toplam 12 karşılaşmada, 13 puan toplarken, 23 puanlık bir kayıp yaşadı.

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