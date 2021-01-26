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Bursaspor, son 6 maçta 16 puan topladı - 9 sezon sonra gelen en başarılı seri

Bu sezon TFF 1.

Lig'e damgasını vuran Bursaspor, çıktığı son 6 maçta 16 puan toplayarak zirveye gözünü dikti. Yeşil beyazlı takım böylesine yüksek puan topladığı bir seriyi en son 2011-2012 sezonunda yaşamıştı.


TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, transfer yasağını kaldıramamasına ve genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmesine rağmen başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Ligde çıktığı son 6 maçın 5'ini kazanan, 1'inde de berabere kalan yeşil beyazlı takım, topladığı 16 puanla zirve yolunda önemli adımlar attı. Bursaspor böylesine başarılı bir seriyi en son Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda yaşamıştı. 6 maçta 16 puanlık bir performansı 9 sezon sonra ilk kez başaran yeşil beyazlılar, bu hafta sahasında Akhisarspor'u konuk edecek. Bursaspor bu maçtan da galip ayrılması halinde tarihi bir serinin devamlılığını sürdürecek.

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