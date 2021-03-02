Bursaspor son ana kadar yılmıyor - Yeşil beyazlılar bu sezon son 15 dakikada 11 gol attı

Lig ekiplerinden Bursaspor, son dakikada bulduğu gollerle adından sıkça söz ettiriyor. Yeşil beyazlılar, bu sezon rakip fileleri en çok 76-90 dakikaları arasında havalandırdı.

Lig'in 24. haftasında Akhisarspor'u 2-0 geriden gelip son dakikalarda attığı gollerle 3-2 mağlup eden Bursaspor, bu sezon geri dönüşleri iyi yapan bir takım haline geldi. Performansını 90 dakikaya yayabilen yeşil beyazlı takım, daha önce de son anlarda bulduğu gollerle rakiplerinden puan almayı başarmıştı. Bursaspor, sahasında oynadığı Adanaspor maçında Recep Aydın'ın 90. dakikada attığı golle galibiyete uzanırken, Adana Demirspor deplasmanında da Ali Akman'la 84. dakikada rakibini yıkmayı başarmış ve üç puanı hanesine yazdırmıştı. İstanbulspor deplasmanında 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3'e getiren Bursa ekibi, o gün de 90. dakikada Onur Atasayar'ın golüyle maçtan puansız ayrılmaktan kurtulmuştu. Bu sezon 24 lig maçında 38 rakip fileleri havalandıran Bursaspor, bu gollerin 11'ini (%29) 76 ila 90. dakikalar arasında kaydetti. Yeşil beyazlıların bu aralıklar dışında en çok gol attığı zaman dilimi ise ilk 15 dakikalık süreç oldu (8 gol).