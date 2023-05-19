İhlas Haber Ajansı

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Bursaspor son antrenmanı Aydın'da yaptı

Bursaspor yarın saat 15.

00'te karşı karşıya geleceği Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarının son çalışmasını Aydın'da gerçekleştirdi.


TFF 2. Lig'in 38. haftasında Bursaspor, yarın karşı karşıya geleceği Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarını Aydın'da tamamladı. Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde 5'e 2 pas pres oyunları oynayan futbolcular, idmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.

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