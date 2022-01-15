Bursaspor son antrenmanını Timsah Park'ta yaptı

Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını, Bitci Timsah Park'ta yaptığı son idmanla tamamladı.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Bitçi Timsah Park'ta yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.