İhlas Haber Ajansı

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Bursaspor, Sportif Direktör Deniz Kolgu ile yollarını ayırdı

Bursaspor Kulübü, Sportif Direktör Deniz Kolgu ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.


Bursaspor'da Teknik Direktör Tamer Tuna'dan sonra bir ayrılık daha yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, Sportif Direktör Deniz Kolgu ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: “Kulübümüz Sportif Direktörü Deniz Kolgu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.”

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