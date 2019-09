Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan: "Sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız"

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, takıma eksi 3 puan cezası verilmesiyle ilgili, "Galibiyette ne bir maç bizi şampiyonluğa götürecek, ne de mağlubiyette bir maç bizi şampiyonluktan edecek. Kesinlikle ve kesinlikle anahtar faktör sabır. İnanıyorum ki sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız" dedi.

Yeşil-beyazlı takımın sportif direktörü Selçuk Erdoğan ve takım kaptanı Selçuk Şahin, antrenman öncesinde İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Zor bir kupa maçı oynadıklarını dile getiren Erdoğan, "Kupadaki temel amacımız adım adım ilerlemek ve beraberinde Süper Lig'e çıkma hedefiyle birlikte kupada da iyi sonuçlar almak. Dünkü maçı takımın moral kazanması açısından çok önemli buluyorum. Önümüzdeki Erzurumspor maçına ve geleceğe daha olumlu bakma adına iyi bir galibiyet oldu. Genel açıdan takımın gidişatını iyi görüyorum. Adana Demirspor deplasmanında ufak bir nazar boncuğu oldu. Erzurumspor maçıyla bunu da telafi edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Kolay bir lig değil"

Bursaspor'un marka değeri ve büyüklüğünü kimsenin tartışmadığını, fakat bir kısım dezavantajların olduğunu anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Kemik kadro oluşturmadan, transfer dönemini çok sıkıntılı bir şekilde 2-2.5 aylık süreçte geçebildik. Bundan dolayı takımımızın iskeleti oluşmadı. Ligde son yıllarda hiç olmadığı kadar 1'inci ile 11'inci arasında bir maçlık kadar sıkışmış bir bant var, bu da bizim adımıza olumlu görünüyor. Umarım ilerleyen süreçte milli takım arasına kadar Erzurumspor ve Altay maçlarını iyi bir şekilde değerlendirip, takımın iskelet kadrosunu oluşturup önümüze bakmayı planlıyoruz. Lig kolay bir lig değil. Fatih Karagümrük deplasmanına gittik. Karagümrük'ün seyirci sayısı sınırlı ama Bursaspor geldiği için bu seyirci sayısı kat be kat artıyor. Eskişehir deplasmanına gittik, tribünler dolu. Adana Demirspor son 1.5-2 yılın belki de rekorunu kırdı çünkü Bursaspor geliyor. Önümüzde iç sahada 51 puan var, 51 puanın 6'sını aldık. Geride kalan 45 puana da talip olmak için devam edeceğiz. Şampiyonluk yolunda bizim en önemli destekçimiz taraftarımız. Bunun için iç saha maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Çok önemli bir Erzurumspor maçı oynayacağız. İç sahada şu ana dek maç kaybetmediler, dış sahada da puan alamadılar. Umarım dış saha performansları bu paralelde devam eder."

"Sezon sonunda mutlu sonu ulaşacağız"

Eksi 3 puan cezasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Çok üzüldük aslında, kısmen ya da tamamıyla hukuki ve idari bir konu. Yönetim kurulumuz bu konu üzerinde çok emek verdi fakat uzun vadeli dosyalar, kısa süre önce gelen haber, dosya sayısı çok fazla ve ödeme tutarı da kulübün boyunu aşacak durumda. Bu süreci ne yönetim kurulu ne teknik heyet ne oyuncular ne de siz basın mensupları kendi başımıza aşma şansımız yok. Şehrin yakaladığı bir hava var, bu birlikteliğimizi sezon sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor. Galibiyette ne bir maç bizi şampiyonluğa götürecek, ne de mağlubiyette bir maç bizi şampiyonluktan edecek. Kesinlikle ve kesinlikle anahtar faktör sabır. İnanıyorum ki sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Volkan Şen yorumu

Volkan Şen'in “Bursa'da sizi aldırırım. O tribünler beni iyi bilir” ifadeleri üzerine Erdoğan, "Futbol sahada oynanıyor. Soyunma odasında arkadaşlarım bu şekilde bir olay anlattı bana. Bursaspor'un ekmeğini yemiş, Bursaspor'un şampiyon armasını taşımış Vakıfköy'den çıkmış bir oyuncuya bunların yakıştığını söyleyemem. Maç içerisinde yaşanmış bir olaydır umarım telafi edilir diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Kritik dönemeç Erzurumspor maçı"

Yeni transferlerin son durumu ile ilgili soruya Erdoğan, "Hazır çorbayı alıyorsunuz, tencerenin içerisine döküyorsunuz onun bile zamana ihtiyacı var. Oyuncunun fiziksel, biyolojik ve bazı taktiksel parametrelere uyma süreçleri var. En hızlı giden oyuncu aralarında Anıl Karaer. Sonrasında Selçuk Şahin ve Yevhen Seleznov geliyor. Özer Hurmacı'nın ufak bir sakatlığı var. Altay maçına kadar takımın optimum performansına ulaşacağını düşünüyorum. Umarım hocamız da bu süreci teknik heyetiyle birlikte iyi değerlendirir, gerçi onların işi de çok zor. Kamp üzerine kamp yapıyorlar, yeni gelen oyuncuların performansını artırmaya çalışıyorlar. Önümüzdeki bir hafta belirleyici olur diye düşünüyorum ama kritik dönemeç Erzurumspor maçı. Hem moral motivasyon anlamında hem geçen haftaki puan kaybının tamamlanması açısından çok önemli diye düşünüyorum" cevabını verdi.

Selçuk Şahin: "İlk hedefimiz şampiyonluk"

Takım Kaptanı Selçuk Şahin ise Adana deplasmanından sonra camia olarak biraz üzüldüklerini söyleyerek, "Beklemediğimiz ve hiç istemediğimiz bir skor oluştu. Ondan sonra kupa maçı bir an önce toparlanma adına bizim için fırsattı ve iyi geçtiğimizi düşünüyorum. Kupa da bizim için önemli, gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Tabii ilk hedefimiz ve en önemlisi Süper Lig'e çıkmak için 1'inci Lig'de şampiyon olmak. Bu hafta da Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile zorlu bir maç oynayacağız. Ligin iddialı ekiplerinden bir tanesi. Kendi sahamızda çok iyi ve ateşli oynayan bir takımız, inşallah bu şekilde devam eder ve kazanırız" açıklamasını yaptı.

"Eksi 3 puanı telafi edecek kadromuz var"

Eksi 3 puan cezasıyla ilgili görüşü sorulan tecrübeli futbolcu, şu cevabı verdi:

"Eksi 3 puan durumu bizi üzdü açıkçası, çünkü maçı kazanabilme adına 3 puan için saha içerisinde çok mücadele ediyoruz. Moral bozukluğu oldu ama kesinleşirse yapabileceğimiz bir şey yok, bir maç kaybımız olacak ama bunu telafi edecek kadromuz, gücümüz, kalitemiz var. Çok büyük sorun olacağını düşünmüyorum. Bundan sonra da böyle bir şey ile karşılaşır mıyız bilmiyorum ama 3 puanı telafi edecek kadromuz var."

"Her maçı ayrı final olarak görmek lazım"

Ligdeki takımlar ile ilgili konuşan Şahin, "Çok iddialı takımlar var, herkes Süper Lig'e çıkma adına önemli hamleler yaptı. Herkes şampiyonluğu istiyor, biz de o camialardan bir tanesiyiz. Çok kolay olmayacak, zor olacaktır kesinlikle. Bursaspor büyük bir camia, iyi bir kadro kurdu. Her maçı çıkacağız kazanacağız durumu çok kolay olmayacak. Bunu isteyeceğiz, mücadele edeceğiz, zaman zaman puan kayıpları olacak ama biz çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Buna da çok ihtiyacımız var. Her maçı ayrı final olarak görmek lazım. Özellikle içeride kazanarak devam etmemiz lazım çünkü içerideki kayıp bizi zor duruma sokabilir. Seyircimizin de müthiş desteğiyle kazanan taraf olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.