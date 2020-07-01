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Bursaspor Süper Lig iddiasını kuvvetlendirdi

Giresunspor deplasmanından 3 puanla dönen yeşil-beyazlılar, rakiplerinin birbiriyle oynadığı haftada önemli bir avantaj yakaladı.


TFF 1. Lig'in 31. haftasında dün akşam deplasmanda Giresunspor'u, Özer Hurmacı'nın kaydettiği golle 1-0 mağlup eden Bursaspor Süper Lig için umutlarını arttırdı. Geçtiğimiz hafta Adanaspor'u da 1-0 yenen yeşil-beyazlılar, Giresunspor galibiyetiyle puanını 52'ye yükselterek maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti.


Fikstür avantajı var


Ligi ilk 2 sırada bitirip Süper Lig'e direkt olarak yükselmek isteyen Bursaspor, son haftalarda fikstür avantajını da elinde bulunduruyor. Ligde ikinci sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile, maç eksiğiyle 4. sırada bulunan Adana Demirspor'un bu akşam karşılaşacak olması, Timsah'a ciddi bir avantaj sağlayacak. Kritik karşılaşmada çıkacak olası bir beraberlik, Bursaspor'u son 3 haftada daha da iştahlandıracak.

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