Bursaspor şut çalışması gerçekleştirdi

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Bolusporile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarınıÖzlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlasürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman,1 saat 20dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanpas pres oyunu ve şut çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik idman yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.