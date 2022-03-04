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Bursaspor şut çalıştı

Boluspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor’un bugünkü antrenmanında şut çalışması gerçekleşti.

Boluspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'un bugünkü antrenmanında şut çalışması gerçekleşti. Teknik Direktör Tamer Tuna, futbolcularının performansını beğendi.


Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde şut çalışmaları yaptı.


Bursaspor yarın yapacağı taktik antrenmanın ardından Bolu'ya hareket edecek.

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