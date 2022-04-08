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Bursaspor şut çalıştı

Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, bugünkü antrenmanda şut çalışması gerçekleştirdi.


Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tempolu pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde şut çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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