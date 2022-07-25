Bursaspor şut çalıştı

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarınabu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, hedefe yönelik pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde şut çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.