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Bursaspor, Taha Altıkardeş'in sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Bursaspor Kulübü, Taha Altıkardeş’in sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, Taha Altıkardeş'in sözleşmesini uzattığını açıkladı. 18 yaşındaki futbolcu, 2025'e kadar yeşil-beyazlı formayı giyecek.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, genç futbolcu Taha Altıkardeş'in sözleşmesini uzattı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Profesyonel futbolcumuz Taha Altıkardeş'in 2023 yılında bitecek olan sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda 2025yılına kadar uzatılmıştır. Sözleşmenin Kulübümüze ve Taha Altıkardeş'e hayırlı olmasını dileriz.”

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