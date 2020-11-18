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Bursaspor taktik antrenman yaptı

Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil beyazlı takım taktik çalıştı.


TFF 1.Ligin 10. haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20dakika sürdü. Koordinasyonharekeleriylebaşlayan antrenman pas pres oyunlarıyladevam etti. Yeşil beyazlılar, son bölümde taktik çalıştı.


Orhan Saççı antrenmanı ziyaret etti


Bursaspor'un her zaman yanında olan yeşil beyazlı taraftar Orhan Saççı antrenmanı ziyaret ederek teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Tosun, Orhan Saççı'ya imzalı Bursaspor forması hediye etti ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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