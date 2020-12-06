Bursaspor taktik antrenman yaptı

TFF 1.Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.