İhlas Haber Ajansı

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Bursaspor taktik çalışıyor

Bursaspor, hafta sonu oynayacağı Şanlıurfaspor maçını hazırlıklarına devam ediyor.

Hızlı tempoda çalışan yeşil-beyazlılar, taktik idmanlara yoğunluk veriyor.


TFF 2. Lig'in 36. haftasında deplasmanda pazar günü Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanlarla bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan idmanlarda oyuncuların hırslı görüntüsü dikkat çekiyor. Pas pres oyunları oynayan futbolcular, taktik idmanlarda teknik heyete kendilerini göstermeye çalışıyor.


Bursaspor, hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek.

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