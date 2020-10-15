Bursaspor taktik çalışma yaptı

TFF 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretindeki idman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma harekeleriyle başlayan antrenman çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından pas pres çalışmaları yapan yeşil beyazlılar, idmanın son kısmında taktik çalıştı.