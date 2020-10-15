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Bursaspor taktik çalışma yaptı

Balıkesirspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor, bugünkü idmanda taktik çalıştı.


TFF 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretindeki idman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma harekeleriyle başlayan antrenman çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından pas pres çalışmaları yapan yeşil beyazlılar, idmanın son kısmında taktik çalıştı.

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