İhlas Haber Ajansı

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Bursaspor taktik çalışmalarını sürdürdü

Balıkesirspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, bugünkü antrenmanda taktik çalıştı.


Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü. Çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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