Bursaspor taktik çalıştı

Devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da devam eden Bursaspor, Cumartesi akşamı karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti. Basına kapalı yapılan çalışmada yeşil beyazlı takım taktik idman yaptı.

TFF 1.Lig'in 18'inci haftasında Cumartesi akşamı saat 19.00'da deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor. Antalya Belek'te devam eden kamp çalışmaları içinde antrenmanlarını basına kapatan yeşil beyazlı takım, taktik çalışmaya ağırlık verdi. Teknik Direktörü Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen ve 1 saat 20 dakika süren idmanda futbolcuların oldukça neşeli bir o kadar da istekli oldukları belirtildi. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde hava yoluyla maçın oynanacağı Adana'ya hareket edecek ve kampı sonlandıracak.