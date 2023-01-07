Bursaspor taktik çalıştı

Devre arası çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam eden Bursaspor'da bugün taktik idman yapıldı.

Devre arası çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, günün antrenmanını bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas ve pres çalışmaları gerçekleştiren yeşil-beyazlı futbolcular, son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursasporlu futbolcuların moralinin oldukça yüksek olduğu gözlendi.