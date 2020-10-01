Bursaspor taktik idman yaptı

TFF 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak olna Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın sabah saatlerinde yapacağı idmanla sürdürecek.