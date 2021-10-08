Bursaspor taktik idman yaptı

Kocaeli’de kamp çalışmalarına devam eden Bursaspor’da bugün taktik idman gerçekleşti.
Kocaeli'de kamp çalışmalarına devam eden Bursaspor'da bugün taktik idman gerçekleşti.
Hazırlıklıklarını Kocaeli'de sürdüren Bursaspor, sabahsaatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon oyunu ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanın ardından Pazar günü oynayacağı Fatih Karagümrük maçı için İstanbul'a geçecek.