Bursaspor taktik idman yaptı

Bayburt Özel İdare Spor'la karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, çalışmanın son bölümünde taktik idman gerçekleştirdi.

TFF 2. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, topa sahip olma oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.